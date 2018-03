Piękny gest PGNiG wobec górników z ,,Wujka''

Kierownictwo Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wykonało piękny gest wobec górników z kopalni węgla kamiennego „Wujek”, którzy strajkowali w grudniu 1981 roku, zapewniając im ulgi w opłatach za gaz - poinformował „Nasz Dziennik”.

Prezes spółki Piotr Woźniak powiedział gazecie, że w ramach program „Rachunek wdzięczności PGNiG” uprawnione osoby otrzymają wsparcie w wysokości 900 złotych rocznie na rachunki.

Akcja ruszyła w ubiegłym roku i w pierwszej kolejności objęła powstańców warszawskich. Teraz dołączą do nich górnicy z „Wujka”. Pomysł zrodził się w grudniu 2017 roku, podczas obchodów tragicznej rocznicy zabicia strajkujących górników przez pluton specjalny Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej.

„PGNiG zakłada, że liczba uczestników wydarzeń z grudnia 1981 roku, którzy będa uprawnieni do otrzymania pomocy, to około tysiąc osób. Większość nie pracuje już w górnictwie i jest rozsiana po całej Polsce. (…) I teraz trzeba do nich dotrzeć” - czytamy w gazecie.

Najpierw należy dokonać weryfikacji zgłoszeń. W przypadku powstańców warszawskich pomógł Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych posiadający wykaz uczestników walk z Niemcami w Warszawie w 1944 roku. Takiej listy strajkujących w 1981 roku górników nie ma i dlatego PGNiG będzie współpracować z organizacjami dysponującymi takimi informacjami, przede wszystkim ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności.

„Prezes PGNiG zaznacza też, że pomoc, jaką spółka oferuje powstańcom i górnikom, jest przejawem wdzięczności wobec osób, które w walce o wolną Polskę poświęciły zdrowie i życie. Ci pierwsi walczyli z Niemcami o odzyskanie niepodległości przez Polskę, a ci drudzy przeciwstawili się komunistycznemu zniewoleniu” - napisał o tej pięknej inicjatywie „Nasz Dziennik”.

Jerzy Bukowski