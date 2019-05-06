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Piękne świadectwo! Alkohol zawładnął moim życiem. Uratował mnie Bóg, którego wcześniej szkalowałem 6.05.2019, 12:20
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Piękne świadectwo! Alkohol zawładnął moim życiem. Uratował mnie Bóg, którego wcześniej szkalowałem

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