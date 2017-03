Piękne słowa ministra o Polakach na Wschodzie!

reklama

Gościem Tematu Dnia był Adam Kwiatkowski, szef gabinetu Prezydenta RP, który w rozmowie z Piotrem Otrębskim odniósł się do sytuacji Polaków na Wschodzie.



Pytany o to, czy Kancelaria Prezydenta włącza się w rozmowy kuluarowe dotyczące wyboru szefa Rady Europejskiej, mówił:



- Wiemy o tym, że w Brukseli jest pani premier Beata Szydło, że trwają rozmowy ministra spraw zagranicznych. To kwestie, którymi na co dzień zajmują się ministrowie i pani premier – stwierdził minister



Szef gabinetu Prezydenta RP skomentował kandydaturę Jacka Saryusza – Wolskiego:



- To jest polityk, który ma duże doświadczenie, który doskonale zna i porusza się w Europie. To jest człowiek o, myślę, wielu bardzo cennych kontaktach. To jest z tych polityków, który kwestiami europejskimi zajmuje się od bardzo wielu lat– mówił Kwiatkowski



Jak dodawał, „w polityce trzeba stawiać sobie ambitne cele, trzeba twardo negocjować wtedy, kiedy myśli się o interesie swojego państwa. To nie czas ładnych fotografii, poklepywania się po plecach, tylko to kwestia realizowania narodowych celów i budowania prestiżu państwa”.



Sekretarz Stanu tłumaczył, jak wygląda sytuacja Polaków na Wschodzie:



- Na Wschodzie ci, którzy mieszkają bardzo źle reagują na słowo „Polonia”, oni są Polakami, którzy tam mieszkają nie dlatego, że tam wyjechali, tylko dlatego, że w przeszłości zmieniły się granice. Oni po prostu zostali tam, gdzie była ziemia ich przodków, albo zostali zesłani. To są Polacy, którzy podtrzymują swoją polskość, pomimo tego, że za to podtrzymywanie najczęściej spotykały ich, lub ich rodziców i dziadków bardzo duże nieprzyjemności, czy wręcz represje – podkreślał minister



- To, co jest najistotniejsze, to nie bariery, tylko przywiązanie do historii, do Boga, do Polski i kultywowanie tej tradycji, języka, kultury i zwyczajów. Jest coś co łączy – Polska i coś, co pomaga tej łączności – Kościół rzymskokatolicki. Trzeba podziękować duszpasterzom za to, że dają to miejsce i pomagają Polakom, żeby w tej polskości trwali – zaznaczył



Minister Adam Kwiatkowski opowiedział również o tym, jak wyglądała uroczystość podsumowująca rok Akcji Pomocowych dla Polaków na Wschodzie , która odbyła się we wtorek w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

