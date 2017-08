Piękne słowa Franciszka o kard. Macharskim!

„Właśnie dziś przypada pierwsza rocznica jego śmierci. Niech pozostanie żywa pamięć tego wielkiego pasterza, oddanego ludziom z ufnością, którą pokładał w Jezusie miłosiernym” - mówił papież Franciszek podczas audiencji generalnej o kard. Franciszku Macharskim.

Ojciec Święty wspomniał także o wielkim entuzjazmie wiary, którego był świadkiem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

Papież wyraził również nadzieję, że młodzi ludzie będą strażnikami nadziei dla przyszłych pokoleń tak samo mocno, jak entuzjastycznie manifestowali swą wiarę podczas ŚDM w Krakowie.

Ojciec Święty podkreślał też, że chrześcijanin rodzi się dwukrotnie. Te drugie narodziny to chrzest, który zobowiązuje go do tego, by szerzył światło wiary oraz przekazywał je kolejnym pokoleniom.

dam/IAR,Fronda.pl