"Zwracam się do was zwłaszcza jako do osób cierpiących i chorych. Zwracam się jako jeden z was. Miesiąc temu byłem, według opinii lekarzy, cztery godziny od śmierci. Odzyskawszy częściowo moje zdrowie zwracam się do was wiedząc, że stanowicie Świątynię Cierpienia. Tak nas widzi Jezus Chrystus, który odkupił Świat przez Cierpienie" - mówi JE abp. Henryk Hoser SAC z okazji Światowego Dnia Chorego obchodzonego 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

10.02.2017, 10:05