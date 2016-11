Piękne! Para prezydencka przekazała dary uchodźcom

reklama

Przebywająca z wizytą w Jordanii para prezydencka przekazała pomoc humanitarną uchodźcom z Syrii i Iraku. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką odwiedzili w Ammanie jedno z centrów jordańskiego Caritasu.

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski mówił, że choć to pomoc symboliczna, to jednak bardzo ważna dla uchodźców. "To jest oczywiście drobny fragment tego, co Polska przekazuje na pomoc dla uchodźców w regionie - to były koce, śpiwory, polary i mleko w proszku. Właśnie takie rzeczy, które są najbardziej potrzebne tu na miejscu" - powiedział Krzysztof Szczerski. Pomoc ma trafić do około 800 osób.

Prezydencki minister doda, że dzisiejsza inicjatywa pary prezydenckiej, wspierana przez prezydenta Panamy i organizacje pozarządowe, to element wpisujący się w plan wspierania uchodźców bezpośrednio na Bliskim Wschodzie.

Pod koniec lipca dary warte 300 tysięcy złotych przekazał w Jordanii szef MSZ Witold Waszczykowski. Polska pomaga także syryjskim uchodźcom w Libanie. Ostatnio 12 milionów złotych dotacji MSZ przekazało Polskiemu Centrum Pomocy Międzynarodowej na kompleksową opiekę dla 10 tysięcy Syryjczyków.

7.11.2016, 17:50