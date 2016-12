Piękne! Już 50 tys. funtów dla rodziny polskiego kierowcy zebrali brytyjscy kierowcy

reklama

Fot. publicdomainpictures reklama

Ponad 50 tysięcy funtów, czyli około 260 tysięcy złotych, uzbierali brytyjscy kierowcy dla rodziny polskiego kierowcy ciężarówki, zabitego w zamachu terrorystycznym w Berlinie. Inicjatorem zbiórki prowadzonej poprzez internetową platformę GoFundMe.com jest Dave Duncan.

Duncan, który jest zawodowym kierowcą, napisał, że wstrząsnęła nim informacja o śmierci Łukasza Urbana. Chociaż go nie znał, postanowił zwrócić się do internautów o wsparcie dla rodziny Polaka. Pieniądze wpłaciło do tej pory blisko 3,5 tysiąca osób.

Kierowca polskiej ciężarówki wykorzystanej do poniedziałkowego ataku próbował powstrzymać napastnika, gdy zorientował się, że ten zamierza wjechać w tłum. Wtedy zamachowiec ugodził go nożem, a następnie zastrzelił.

Niemiecka policja wciąż poszukuje sprawcy zamachu. Podejrzany to 23-letni Tunezyjczyk, który – jak ustalono – miał kontakt z islamistami. Mężczyzna ubiegał się o azyl i uzyskał zezwolenie na pobyt w Niemczech. W poniedziałek wjechał skradzioną ciężarówką w tłum zgromadzony na jarmarku bożonarodzeniowym. Zginęło 12 osób, a 49 zostało rannych. Blisko 20 osób jest w ciężkim stanie.

dam/IAR

22.12.2016, 18:00