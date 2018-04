Piękne i mocne słowa papieża o naszym podejściu do innych

Niech Dziewica Maryja, którą w tym okresie wielkanocnym przyzywamy jako Królową Nieba wspiera nas swoją modlitwą, aby braterstwo i wspólnota, których doświadczamy w te dni Wielkanocy, mogły stawać się naszym stylem życia i duszą naszych relacji – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą „Regina Coeli”. Przypomniał, że drugi dzień Świąt Wielkanocnych jest nazywany „Poniedziałkiem Anioła”. To on bowiem powiedział kobietom, które przyszły do grobu, że Jezus zmartwychwstał. Dla ogłoszenia po raz pierwszy zmartwychwstania nie wystarczyło ludzkie słowo, potrzebne było działanie istoty wyższej.