Piękna, zapomniana modlitwa św. Andrzeja - idealna na Wielki Post

Święty Andrzej Apostoł poniósł śmierć męczeńską poprzez przybicie do krzyża, na wzór jego boskiego Mistrza. Tak bardzo pragnął on utożsamić się z Chrystusem, że kiedy był prowadzony na miejsce kaźni i zobaczył z oddali krzyż, zaczął modlić się słowami:

Witaj, o dobry krzyżu,

ciałem Pana ozdobiony.

Tak wiele razy pragniony,

głęboko miłowany,

szukany bez wytchnienia

i sercem przygotowany!

Weź mnie od ludzi

i zwróć Chrystusowi,

Mistrzowi mojemu.

Aby dzięki tobie mnie przyjął Ten,

który zawisł na tobie. Amen.

Lub po łacinie:

O BONA CRUX, quae decorem ex membris Domini suscepisti, diu desiderata, sollicite amata, sine intermissione quaesita, et aliquando cupienti animo praeparata: accipe me ab hominibus, et redde me magistro meo: ut per te me recipiat, qui per te me redemit. Amen.

Za: Przewodnik modlitwy, Kraków - Ząbki 2008, imprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie