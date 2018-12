PIĘKNA modlitwa na zakończenie starego roku

Panie Jezu Chryste,

który jesteś Bogiem i Człowiekiem jednocześnie.

Który jesteś Królem Wieczności i Królem Czasu.

Oto my Twoi poddani przychodzimy do Ciebie na skraju Starego Roku,

aby oddać Ci to wszystko, co było treścią naszego życia w miesiącach,

które przeminęły.

Oddajemy Ci się o Jezu takimi, jakimi jesteśmy.

Oddajemy Ci to wszystko, na co nas stać.

Twoimi niech będą o Jezu te dzieci, które w tym roku wśród

nas się narodziły. Niech żyją dla Ciebie i przez Ciebie otrzymują łaski.

Twoimi niech będzie to wszystko co składa się na życie naszych dzieci,

które już od lat wychowujemy.

Oddajemy Ci ich beztroskie chwile i poważne choć może dziecięce jeszcze strapienia,

troski, zmartwienia i bóle.

Twoimi niech będą wszystkie ich zabawy, obowiązki wobec rodziny, szkoły, rówieśników.

Oddajemy Ci mijający rok życia naszej młodzieży.

Wszystkie ich wzloty i szamotanie się ze słabością.

Oddajemy Ci ich idealizm i naturalna dobroć, oraz to wszystko co ich kształtowało,

by nie dać się zaciągnąć w dol.

Oddajemy Ci trud i uderke szarego życia codziennego wszystkich ludzi,

którzy należą do pokolenia dorosłych.

Pozbieraj ich ranne wstawanie do codziennych obowiązków.

Pozbieraj ich pot sączący się z czoła w czasie wytężonej pracy.

Pozbieraj wszystkie nieprzespane noce pracujących na nocnych zmianach ojców.

Pozbieraj nieprzespane noce troszczących się o zdrowie swoich dzieci matek.

Oddajemy Ci wszystkie odruchy dobrej woli, by zachować spokój

i przyjaźń ze sąsiadami.

Oddajemy Ci te wszystkie jakże kosztujące człowieka zamilknięcia,

aby w rodzinie panowała harmonia i jedność.

Oddajemy Ci wszystkie cierpienia doznane od ludzi zlej woli,

które jednak nie szukają pomsty.

Oddajemy Ci długie i przeraźliwie nudne dni ludzi chorych i starszych.

Oddajemy Ci ich nieprzespane noce.

Oddajemy Ci cierpienia i jęki ludzi, którzy w tym roku bardzo chorowali.

Oddajemy Ci to wszystko co składało się na konanie tych,

którzy w tym roku odeszli do wieczności.

Oddajemy Ci wszystkie wzniesienia naszego serca, gdy modlimy się do Ciebie

Oddajemy Ci nasze Drogi Krzyżowe tegorocznego Wielkiego Postu,

radosne śpiewanie Marii Królowej Maja i nasze przesuwanie

różańca w październiku.

Oddajemy Ci wszystkie kroki, które zrobiliśmy do naszego Kościoła.

Oddajemy Ojcu Twojemu jeszcze raz Ciebie, któregośmy ofiarowali

tyle razy, gdy razem zbieraliśmy się na Mszy św.

Oddajemy Ci jeszcze raz nasz żal za grzechy wyznawane

przy konfesjonale.

Oddajemy Ci nasza radość, gdy podczas Komunii św.

przychodzisz do naszego serca.

Ofiarujemy Ci nasze postanowienia, poczynione w czasie adwentowych

i wielkopostnych rekolekcji, oraz w czasie słuchania Słowa Bożego.

Ofiarujemy Ci o Jezu wszystko co nasze,

aby cokolwiek wejdzie w nasze życie w Nowym Roku,

prowadziło nas do Ciebie i do Ciebie przybliżało

Amen.