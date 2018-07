PIEKŁO na ziemi, czyli handel ludźmi w XXI wieku

Ile kosztuje ludzkie życie? Czy można przebaczyć swoim oprawcom? Jak wygląda handel ludźmi w XXI wieku?

- Kiedy byłem w seminarium. Pewnej nocy grupa uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do budynku i obudziła mnie gwałtownym biciem. Osoba, która mnie biła miała w ręku również karabin maszynowy - opowiadał o. Jean De Dieu

- Kazano nam się szybko spakować i wyprowadzili nas przed seminarium. Byliśmy przerażeni. Mężczyzna z karabinem maszynowym powiedział, że jeśli ktokolwiek spróbuje uciec, zostanie zastrzelony na miejscu - dodawał

- Zmuszono nas do pracy. Byli wobec nas bardzo agresywni. Część moich przyjaciół została zabita. To, co dawało mi siłę, to była modlitwa. W trakcie pobytu w tej bazie, modliłem się dużo, zwłaszcza nabożeństwem Męki Krzyżowej - podkreślał

Salve TV