Pieczony, butelkowy kurczak po pekińsku

Kurczaka oczyszczam z wszelakich nadprogramowych rzeczy , takich jak piórka, tłuszcz itp . Osuszamy papierowym ręcznikiem . W dużym garnku , takim ,żeby zmieścił się kurczak , doprowadzamy wodę do wrzenia . Wyłączamy gaz . Do wrzątku wkładamy tuszkę kurczaka , trzymając za szyję ,żeby uniknąć poparzenia . Topimy go około 2 minut . Wyciągamy z kąpieli i nabijamy na butelkę po piwie , wypełnioną wodą ,żeby stał stabilniej . Ma się osuszać co najmniej dwie godziny , stojąc w temperaturze pokojowej .

To właśnie ten zabieg sprawia ,że skórka jest mega chrupiąca , a mięso soczyste . Po tym czasie zdejmujemy go z butli . W miseczce łączymy ze sobą wszystkie przyprawy . Nacieramy marynatą tuszkę kurczaka z zewnątrz i od środka . Delikatnie palcami podnosimy skórę , łatwo da się unieść na udach i piersiach , po sparzeniu , także wciskamy pod nią marynatę . Trzeba tylko uważać ,żeby jej nie rozerwać . Szczelnie owijamy go folią spożywczą i umieszczamy w lodówce na całą noc , a najlepiej na dwie . Po tym czasie wyjmujemy . Powtórnie nabijamy na butelkę z wodą , ustawiamy na blaszce wypełnionej wodą i wstawiamy do wcześniej nagrzanego piekarnika do temperatury 180 C z termoobiegiem .