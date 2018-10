Piechotą z Łodzi do Jerozolimy. Pokuta o. Szustaka

Ojciec Adam Szustak w filmie opublikowanym na kanale "Langusta na palmie" na Youtube zapowiedział samotną pieszą pielgrzymkę pokutną z Łodzi do Jerozolimy.

Jest to odpowiedź na List Papieża Franciszka do Ludu Bożego z 20 sierpnia b.r. Ojciec Święty wzywa w nim do pokuty za grzechy Kościoła.