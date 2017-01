Piechociński gardzi Polakami i uważa ich za pijaków

reklama

Fot. Piotr Drabik, lic. CC-BY-SA-2.0 via Flickr

Były poseł PSL Janusz Piechociński udzielił wywiadu dla "Gazety Prawnej", gdzie popisał kilkoma kontrowersyjnymi stwierdzeniami odnoszącymi się do rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak też Polski i Polaków.

Piechociński wyraził swoje krytyczne zdanie na temat programu "Rodzina 500 Plus", stwierdzając, że Polacy najprawdopodobniej wydadzą pieniądze z programu na... piwo:

"Przecież to jest żadna tajemnica, że ludzie się zmęczyli jedną władzą, a zawierzyli drugiej. Do tego zostali kupieni za 500 zł, bo to jest 266 puszek piwa".

Jak dodawał:

"Niektórzy już te pieniądze przepili na poczet tych 500 zł na dziecko...".

Jak widać, niektórzy politycy z poprzedniego rządu mają wyjątkowo dobre mniemanie o własnych rodakach...

emde/gazetaprawna.pl

24.01.2017, 8:40