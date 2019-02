Pięć lat temu Putin rozpętał wojnę w Europie – wojska rosyjskie wkroczyły na Krym

Pięć lat temu, w dniach 18-20 lutego doszło do masakry na kijowskim Majdanie, w ten czas gdy cała Ukraina opłakiwała bohaterów Niebiańskiej Sotni, a prorosyjski dyktator Janukowycz uciekł do Rosji, Putin wymierzył kolejny podły cios w plecy Ukraińcom – 20 lutego rozpoczęła się rosyjska operacja wojskowa na Krymie. Na ukraińskim półwyspie pojawiły się ciężarówki bez tablic rejestracyjnych i tzw. „uprzejme zielone ludziki” – uzbrojeni żołnierzy bez znaków rozpoznawczych. 18 marca 2014 r., dwa dni po tak zwanym „referendum” na Krymie i w Sewastopolu, Putin ogłosił o „dołączeniu” Krymu do Rosji.