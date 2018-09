Piątka Morawieckiego kontra... Sześciopak Schetyny? W sobotę konwencja PO

"Sześć to więcej niż pięć. Rok temu mieliśmy sześć projektów ustaw dotyczących gospodarki, składaliśmy je w Sejmie. Szóstka to taka nasza ulubiona cyfra, dlatego wracamy z samorządowym sześciopakiem"-zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna w programie "Tłit" w Wp.pl.

Przewodniczący największej partii opozycyjnej w Polsce postanowił udowodnić, że jego ugrupowanie- JEDNAK- ma program, w dodatku "duży i dobry", przyjęty w październiku ubiegłego roku.

"Bardzo całościowy, ofensywny, decentralizujący cały system władzy. Więcej władzy dla samorządów, pieniądze z podatków zostają. To duży projekt, który mieliśmy rok temu, ale teraz wchodzimy w kampanię samorządową. To konkretne rozwiązania w konkretnych sprawach. To będziemy przedstawiać. Mamy konkretne 16 programów wojewódzkich. Dziś idziemy krok dalej, rozszerzamy działalność, uszczegóławiamy to, co jest najważniejsze"- podkreślił polityk. Prowadzący dopytał o konkrety "sześciopaku". Schetyna odpowiedział, że "to bardzo ważne rzeczy", które w zasadzie już zostały wprowadzone, ale przedstawi je, na sobotniej konwencji, w innym kontekście.

Internauci nie mogą się doczekać. Zamiast jednak "umierać" z ciekawości, ruszyli z produkcją memów.

yenn/Wp.pl, Fronda.pl