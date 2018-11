Petycja o ochronę małżeństwa już w Ministerstwie Sprawiedliwości

Petycja została przygotowana po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 czerwca 2018 r. (sprawa Coman i in.), który orzekł, że pojęcie „współmałżonek” – zawarte w dyrektywie dotyczącej swobodnego przemieszczania się obywateli UE i ich rodzin – obejmuje także osoby tej samej płci. Prowadzi to do sytuacji, że jeśli osobą nieposiadająca obywatelstwa żadnego z unijnych państw zawarła z obywatelem UE tej samej płci układ, który w jednym z krajów członkowskich został zarejestrowany jako „małżeństwo”, zyskuje ona prawo pobytu na terenie całej Unii, jako „małżonek” obywatela UE. Wydane w Luksemburgu orzeczenie było odpowiedzią na pytanie sądu rumuńskiego. Może ono jednak stać się formą nacisku na polskie urzędy, jak również być dla osób prowadzących homoseksualny styl życia pretekstem do eskalacji roszczeń i żądania kolejnych przywilejów.

To nie pierwszy wyrok będący próbą narzucenia tego typu rozwiązań. W 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał Włochom rejestrację konkubinatów osób tej samej płci. Podobne orzeczenie zapadło w 2017 r. Powołując się m.in. na te wyroki, kilka osób prowadzących homoseksualny styl życia wniosło do Trybunału w Strasburgu skargi przeciwko Polsce licząc, że sędziowie również w naszym kraju nakażą rejestrację związków partnerskich lub przyznanie układom jednopłciowym innych przywilejów.

„Należy zdecydowanie podkreślić, że przygotowany projekt ustawy wykonuje sformułowany w art. 18 Konstytucji nakaz, by małżeństwo, czyli związek mężczyzny i kobiety, otoczyć ochroną i opieką. Ma on na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych usuwających luki wykorzystywane przez środowiska LGBT do podważenia tej konstytucyjnej zasady. Pozwoli to uniknąć sytuacji takich jak we Włoszech, gdzie prawo przyznawało konkubinatom, w tym jednopłciowym, szereg przywilejów, co w ocenie Trybunału oznaczało, że państwo włoskie nie traktowało małżeństwa jako związku wyjątkowego, tylko jako jedną z form współżycia” – wyjaśnia dr Olszówka.