Petru zapomina, że rządzi większość, a nie mniejszość

Jarosław Kaczyński w imieniu Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział się o konieczności zmodyfikowania ordynacji wyborczej do samorządów. Zwrócił uwagę, że w niektórych gminach można dopatrzyć się struktur bazujących na demokratycznych hasłach, ale jedynym tam celem jest utrzymanie się przy władzy określonych struktur. Prezes PiS zwrócił uwagę, że nie może być przyzwolenia do wykorzystywania norm prawnych w celu sprzecznym do intencji ustawodawcy.

Jedną z przyczyn takiego stanu jest liczba kadencji organu wykonawczego zarządu gminy. I tu pozostaje do ustalenia, czy ograniczenie liczby kadencji będzie możliwe do zrealizowania pod względem prawnym już, teraz, czy też są przesłanki do uznania, że nowe uregulowania prawne mogłyby uniemożliwić kandydowanie osobom aktualnie wykonującym urząd wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Tyle ze strony inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości.

Wielu polityków różnych partii politycznych zwróciło uwagę, że ograniczenie liczby kadencji tych urzędów jest zgodne także i z ich oceną ordynacji. Niektórzy też dodali propozycję nie tylko ograniczenia liczby kadencji, ale wydłużenia czasu jej trwania. Tu można zastanawiać się, czy kadencja wójta/burmistrza/prezydenta miasta powinna trwać tylko cztery lata, a może powinna zostać przedłużona o rok, czyli do lat pięciu, a może warto przedłużyć kadencję organu wykonawczego do lat sześciu... To już są konkretne propozycje do dyskusji na temat organizacji administracji samorządowej.

I mimo zimowej aury, kolejne kwiatki wyrastają nam na tej politycznej łączce:

Nowoczesna nigdy nie przyłoży ręki do zmian prawa wyborczego, które da szansę PiS na większą władzę w Polsce - oświadczył w poniedziałek w Szczecinie lider Nowoczesnej Ryszard Petru, nawiązując do planów PiS dotyczących zmian w ordynacji wyborczej do samorządów.

Demokracja jest systemem gwarantującym wielość poglądów. Demokracja to taka sztuka wyboru, która dokonuje rozpoznania preferencji społeczeństwa i przyjmuje do wykonania ten wariant - który uzyska poparcie największej grupy zainteresowanych. Demokracja to wybór woli większości !



Okazuje się, że prawda o obiektywnej większości jest solą w oku tych, którzy powołują się na normy państwa demokratycznego. Tu widać wyraźnie, że demokracja jest tylko wtedy demokracją, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miała możliwości wpływu na dalszy bieg wydarzeń...

Sledzinski/salon24.pl

25.01.2017, 15:05