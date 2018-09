Petru wciąż z zakazem wjazdu na teren Sejmu

Ryszard Petru, Joanna Schmidt i Joanna Scheuring-Wielgus w lipcu dostali zakaz wjazdu samochodem na teren Sejmu. Była to kara za wwiezienie działaczy Obywateli RP w bagażniku na teren Parlamentu.

Komendant Straży Marszałkowskiej przesłał odpowiedź do p. Ryszarda Petru ws. ograniczeń związanych zawieszeniem możliwości wjazdu autem na teren Sejmu. Jak wskazano w korespondencji, zakaz nie może być cofnięty gdyż dotychczasowe działania posła nie dają rękojmi bezpieczeństwa. — Andrzej Grzegrzółka (@AndrGrzegrzolka) 11 września 2018

Były lider Nowoczesnej przekonuje, że zakaz wjazdu utrudnia mu pracę posła oraz narusza prawo do godnego reprezentowania 129 tys. Polaków, którzy głosowali na niego w wyborach. Co więcej, w liście do marszałka Kuchcińskiego Ryszard Petru tłumaczy, że kara miała obowiązywać jedynie do końca posiedzenia Sejmu trwającego do 20 lipca. Pierwsze powakacyjne obrady rozpoczną się jutro.

yenn/Twitter, Fronda.pl