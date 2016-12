Petru: To Kuchciński wymyślił, by zamówić kanapki

reklama

Jeden z liderów opozycji i szef Nowoczesnej na antenie Radia Zet stwierdził, że 1000 kanapek do Sejmu w dzień, w którym rozpoczęła się okupacja mównicy sejmowej, zamówił... marszałek Marek Kuchciński.

O fakcie zamówienia do Sejmu tysiąca kanapek w piątek poinformował poseł Kukiz'15 Piotr Liroy-Marzec.

Jak stwierdził Petru w wywiadzie, decyzję o zamówieniu kanapek podjęto w związku z debatą nad ustawą budżetową

"Była dyskusja na konwencje seniorów. Był apel o to, by głosowanie budżetowe poszło sprawnie. Kuchciński zaproponował, by te przerwy zrobić w taki sposób, by był posiłek i stąd te 500 kanapek. W Dolnej Palarnii. To była propozycja Kuchcińskiego. To on wymyślił" – tak sprawę kanapek przygotowanych w Sejmie tłumaczył u Konrada Piaseckiego w „Gościu Radia ZET” Ryszard Petru.

emde/Radio Zet

19.12.2016, 10:55