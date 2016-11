Petru, świeżo upieczony patriota: Te biało-czerwone, europejskie flagi...

reklama

"Podnieśmy biało-czerwone flagi, bo to nasze święto jest, zamachajmy nimi. Proszę państwa, to niesamowity widok, biało-czerwone europejskie flagi, uśmiechnięci ludzie. 11 listopada to powinien być dzień, kiedy jesteśmy radośni, optymistyczni, kiedy jesteśmy dla siebie braćmi" - powiedział dziś na kodowskim marszu w Warszawie lider Nowoczesnej, Ryszard Petru.

Biało-czerwone, europejskie flagi... Tak... Gorący patriota-neofita Petru może się przecież pomylić. Bo przecież normalny kodowski "patriota" nie wspomina zbyt często rodzimej historii. O tym mówił sam Mateusz Kijowski.

"Zapewne usłyszymy dziś, że patriota to ten, kto dumnie nosi biało-czerwone barwy i w gorących emocjach wspomina naszą historię. To nie jest pełna definicja patriotyzmu" - powiedział lider KOD-ziarzy.

A zatem kto jest prawdziwym patriotą? Pewnie ten, kto niezbyt dumnie, ale jednak nosi barwy, tyle, że biało-czerwono-europejskie, czyli - doprawdy, nie wiemy jakie. Trzeba być kodowcem, żeby to wszystko zrozumieć... My się gubimy...

300polityka.pl

11.11.2016, 18:20