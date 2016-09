Petru przegapił prawie 5 milionów, teraz musi się ,,uśmiechać'' w sprawie datków

reklama

Ryszard Petru wraz z partią .Nowoczesna, uzbierał 70 tysięcy złotych po tym, jak kilkanaście dni temu zwrócił się o wsparcie do swoich zwolenników. Apel Petru w wsparcie finansowe pojawił się na jednym z portali wkrótce po odmowie z Sądu Najwyższego prawie 5-milionowej subwencji dla partii .Nowoczesna.

Apel Petru brzmiał następująco: "Możecie pomóc po raz kolejny. Przeznaczając 10 zł miesięcznie na wsparcie Nowoczesnej, dajecie nam środki i możliwość do dalszych działań: organizacji konsultacji, ekspertyz, edukacji obywatelskiej i poprzez budowę struktur, docierania do coraz szerszych grup społeczeństwa z wizją lepiej zorganizowanej, rozwijającej się i szanowanej na świecie Polski".



Można uznać, że .Nowoczesna, gdyby przyszło ,,co do czego'' i miała zająć się kiedykolwiek na poważnie rządzeniem - a jej lider ma takie marzenia i aspiracje - to mogłaby w identycznie niefrasobliwy sposób ,,przepuszczać '' również i pieniądze podatników.

LDD, źr. :wp.pl

27.09.2016, 20:30