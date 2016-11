Petru po raz... kolejny. Tym razem kategoria 'przysłowia'

reklama

Lider .Nowoczesnej z każdym dniem zaskakuje coraz bardziej. Ryszard Petru wydaje się być historycznym liderem w ilości wpadek podczas wypowiedzi. Tym razem stworzył najwidoczniej nowe powiedzenie.

Petru rozmawiał na antenie radiowej Trójki. W pewnym momencie uznał, że

„ignorowanie twardych danych z Głównego Urzędu Statystycznego, to jest jak bicie termometru w trakcie choroby”

Gdy prowadząca program zapytała go o to, czy sam to wymyślił, czy to sprawa doradcy medialnego, lider Nowoczesnej odpowiedział:

„Akurat nie wiem, czy to sam wymyśliłem, czy nie. Nieważne. Mówię, co uważam”

dam/Fronda.pl

17.11.2016, 17:50