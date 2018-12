Petru ogłosił listę ''do usunięcia''. Wstrzyma 500+!

"500 plus się nie sprawdziło! Demograficznie program 500 plus okazał się fiaskiem. (…) Program 500 plus nie pomaga tym, którzy chcą mieć dzieci, bo największą pomoc jest potrzebna dla tych, którzy mają pierwsze dziecko. (…) On wymaga korekty" - mówił Ryszard Petru na konwencji partii Teraz!