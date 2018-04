Petru o 500+: Brałem, ale... już nie biorę!!! Zobacz DLACZEGO

Jeden z najbardziej zagorzałych krytyków programu 500+ Ryszard Petru przyznaje, że... brał na dziecko 500 złotych. Temu bogatemu politykowi nie zadrżała ręka, gdy w banku składał wniosek o państwowe świadczenie. Dziś mówi jednak z dumą, że ,,już nie bierze''. Powód? Dziecko skończyło 18 lat i się ni należy...



W rozmowie z Radiem Zet Petru argumentował jednak, że osoby zamożne nie powinny tego świadczenia otrzymywać. ,,Jako Nowoczesna i ja jako Ryszard Petru zgłaszaliśmy wniosek o to, aby osoby bogate nie otrzymywały 500+. Proponuję następujące rozwiązanie. Czyli bierzemy pod uwagę te osoby, które są w drugiej grupie podatkowej. Jest ich 750 tys. osób. Gdybyśmy to przeliczyli, to jest 4,5 mld oszczędności'' - powiedział.



Dodajmy, że jest to recepta na problem po prostu... głupia. Druga grupa podatkowa to osoby, które zarabiają rocznie 85 tysięcy złotych... brutto. W przeliczeniu na miesiąc to około 7 tysięcy brutto. Ile to na rękę, zależy od konkretnej sytuacji, ale załóżmy, że za tę pensję trzeba utrzymać żonę i piątkę dzieci, czyli łącznie 7 osób. Tak dużo? Petru jednak szczegółami się nie będzie przejmował. A za zaoszczędzone pieniądze chce... pomóc niepełnosprawnym.

,,Z tych pieniędzy można sfinansować świadczenia, których domagają się rodzice osób niepełnosprawnych. Mówimy o kwocie rzędu 2-3 mld złotych. Czyli zamiast wymyślać daninę solidarnościową, czyli szczuć jedną grupę przeciwko drugiej...'' - mówi.



Co ciekawe Petru zaatakował też Jarosława Kaczyńskiego, bo ten... nigdy się nie dorobił! ,,To jest przykład osoby, która zarządza krajem, a tak naprawdę niczego w życiu się nie dorobiła. To jest przykład, wydaje mi się, dwóch lewych rąk'' - powiedział Petru.

mod/radiozet.pl