Petru: Nowa partia już zarejestrowana. ZNAMY NAZWĘ!

"Uważam, że dzisiaj nikt w polskim parlamencie nie walczy o dobre rozwiązania, które umożliwiłyby polskim przedsiębiorcom, ludziom aktywnym lepsze funkcjonowanie(...)To jest ugrupowanie, które chce tworzyć nową jakość na scenie politycznej, ale mam świadomość też, że idą wybory do Parlamentu Europejskiego i jako nowa partia będziemy otwarci na możliwość współpracy. Nie będziemy krytykować innych partii opozycyjnych i zdziwiłbym się, gdyby inne partie opozycyjne krytykowały nas"-stwierdził Ryszard Petru. Jak dodał, nie wystarczy być "antyPiS-em", choć oczywiście partię rządzącą trzeba "krytykować merytorycznie i punktować".

"To słowo dynamiczne, które prowadzi do działania i my nie boimy się działania"- zadeklarowała parlamentarzystka, która wraz z Petru i Joanną Schmidt opuściła Nowoczesną.