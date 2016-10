Petru nie zawodzi: Chłopców chce wysyłać do ginekologa

reklama

Ryszard Petru nie zawodzi fanów swoich wpadek i wczoraj zaserwował nam kolejną, jak zwykle wyjątkowo zabawną. Szef .Nowoczesnej postanowił bowiem zabrać głos w sprawie edukacji seksualnej oraz wizyt u ginekologa.

Ryszard Petru postanowił bowiem zadbać o zdrowie młodych mężczyzn i wyraził zaniepokojenie faktem, że młode osoby do ginekologa muszą iść z rodzicami, mimo, że od 15 roku życia mogą ze sobą współżyć. Jak zauważył szef .Nowoczesnej: „żeby do ginekologa dziewczyna czy chłopak się wybrał, to musi iść z rodzicami”.

Panie Ryszardzie, bardzo dziękujemy za tak wielką troskę o zdrowie naszych pociech. Mamy jednak czelność stwierdzić, że chłopcom wizyta u ginekologa może być nieco mniej potrzebna, aniżeli chociażby wizyta u dentysty. Biorąc jednak pod uwagę zmiany w dzisiejszym świecie – należy zastanowić się, czy aby nie ma w tym absurdalnej przepowiedni…

dam/Fronda.pl

3.10.2016, 9:05