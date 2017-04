Petru nie jest już szefem klubu Nowoczesnej. Zastąpi go Lubnauer

reklama

Podczas briefingu prasowego Nowoczesnej, Ryszard Petru poinformował o swojej rezygnacji z funkcji szefa klubu parlamentarnego tego ugrupowania.

Na tej funkcji zastąpi go Katarzyna Lubnauer. Ryszard Petru pozostanie jednak przewodniczącym partii.

"Dzisiaj – na mój wniosek – klub .Nowoczesnej podjął decyzję o rozdzieleniu funkcji przewodniczącego partii i klubu parlamentarnego. Przewodniczącą klubu parlamentarnego, większością głosów, została Katarzyna Lubnauer, ja pozostaję szefem partii"- oświadczył lider Nowoczesnej. Skąd ta decyzja?

"To działanie jest po to, aby biorąc to, co dzieje się w sondażach i biorąc moją współodpowiedzialność za spadek w sondażach, musimy podzielić zadania tak, aby Katarzyna Lubnauer i nowe prezydium klubu parlamentarnego skupiło się na pracy parlamentarnej, ja zaś na kwestii wyborów samorządowych i strategii partii"-poinformował polityk. Lubnauer podziękowała Nowoczesnej za zaufanie oraz poinformowała o prawdopodobnej konieczności wyboru nowego prezydium klubu.

ajk/Telewizja Republika, Fronda.pl

26.04.2017, 16:44