Petru i Schmidt na językach mediów... zagranicznych

Głośny wylot do Portugalii lidera Nowoczesnej, Ryszarda Petru, wraz z partyjną koleżanką, obił się echem na całym niemal świecie. Piszą o tym fakcie media zagraniczne, także amerykańskie. Jednak w Polsce „Gazeta Wyborcza” czy TVN niemal ten fakt przemilczały.

Z pomocą przychodzą użytkownicy Twittera, którzy pokazują, że sprawa wycieczki lidera Nowoczesnej nie przeszła bez echa na świecie. Jeden z nich sprawę podsumował tak:

Wygląda na to, że o sprawie Petru mówią media od Nowego Jorku, przez Seul po Władywostok. Tylko Czerska, Niemcy i Wiertnicza milczą;-)

Jakby to napisał leming? Ale wstyd za granicą. https://t.co/dgwd251YhI

A tymczasem na świecie o #Petru 😉

Poland opposition leader slammed for vacation during crisis https://t.co/eg575YgP4h via @MailOnline