Petru-galczyk poucza i niezmiennie bawi

Ryszard Petru przechodzi samego siebie. Tym razem wypowiedział się o książce na temat Józefa Becka. Według Petru lepiej się o niej nie wypowiadać bo...

W Radiu Zet Petru został zapytany jaką książkę ostatnio czytał.

"Czytam o ministrze Becku" - powiedział lider Nowoczesnej. Na pytanie czy ją poleca, odrzekł:

"Jestem w trakcie. Jestem w 3/4 to nie chcę polecać, bo może się źle skończy".

Petru tłumaczył się, że to tylko żart, ale jakoś trudno uwierzyć.



- Co pan czytał ostatnio?

- O ministrze BECKu.

- Poleca pan???

- Jestem w 3/4 to nie chcę polecać, bo może się ŹLE skończy😗😗😗😂😂😂 pic.twitter.com/QiEkSdGspG

— PikuśPOL (@pikus_pol) 16 marca 2017

Co więcej Ryszard Petru wypowiedział się na temat skuteczności swojej partii. Porównał Nowoczesną do... GROM-u!



"Zgłosiliśmy 38 ustaw, 13 zostało odrzuconych przez PiS. To nie jest teatr polityczny, gdy zgłaszamy ustawy dobre dla gospodarki, dobre dla przedsiębiorców. To są konkretne działania. Mamy 31 posłów. Jesteśmy jak jednostka GROM. Jesteśmy skuteczni w tym co robimy. Mamy 5 tys. w całej Polsce. Wybory samorządowe będą testem oddziaływania dla partii. Nasz głos w Sejmie jest słyszalny. Nie jest pomysłem bycie totalną opozycję dla PiS [...] Nowoczesna jako jedyna ma całościowy program".

Internauci nie pozostali dłużni:

Rysiek jest jak #GROM? - "Grom w raju". Dla dobra wszystkich powinien przełączyć się w tryb niewidzialności i zniknąć. pic.twitter.com/KNBNr4k2Mp — Doktor Łukasz (@LysyCham) 16 marca 2017

krp/twitter, Fronda.pl

16.03.2017, 15:57