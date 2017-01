Petru chce pozwać 'wSieci' za artykuł o wyjazdach ze Schmidt

reklama

źr. zdj. Twitter reklama

Tygodnik "wSieci" zapowiada, że w najnowszym numerze ukaże się artykuł zatytułowany „Petru, Schmidt i wspólne podróże za publiczne pieniądze”. Mają zostać w nim ujawnione nowe informacje na temat zagranicznych podróży lidera i wiceprzewodniczącej Nowoczesnej.

Dziennikarze tygodnika twierdzą, że dotarli do dokumentów mających potwierdzać, że wylot do Lizbony posłów Ryszarda Petru i Joanny Schmidt nie był jedynym takim przypadkiem. Te dokumenty to wykaz lotów krajowych i hoteli. Dziennikarz „wSieci”, Marcin Fijołek poinformował, że lider Nowoczesnej z wiceszefową tej partii mieli wielokrotnie wspólnie podróżować i spędzać czas w luksusowych hotelach na koszt podatnika.

Ryszard Petru już zapowiedział złożenie pozwu przeciwko redakcjom tygodnika „wSieci” i Super Expressu. Wszystko w związku z sugestiami, że wspólne wyjazdy lidera Nowoczesnej i posłanki Schmidt miały odbywac się za publiczne pieniądze.

Doniesieniom tygodnika braci Karnowskich zaprzecza również Joanna Schmidt. Posłanka twierdzi, że wszystkie wyjazdy miały związek z posiedzeniami klubu.

JJ/TVP Info

21.01.2017, 16:52