Perwersje seksualne dla dzieci. Kalifornia przyjęła wytyczne najbardziej radykalnej edukacji seksualnej na świecie

Jak wynika badań przeprowadzonych przez University of California w Los Angeles (UCLA), ponad jedna czwarta kalifornijskich dzieci w wieku od 12 do 17 lat deklaruje, że chciałoby mieć inną płeć niż biologiczną.

Rewolucja dotyczy również książek edukacyjnych. W przedszkolu zaleca się książkę „Kim jesteś? Przewodnik dla dzieci o tożsamości płciowej” (Who Are You? The Kid’s Guide to Gender Identity).