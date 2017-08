Pentagon chce przekazać Ukrainie broń pola walki!

Pentagon oraz Departament Stanu USA opracował plan, wedle którego będzie możliwe przekazanie broni pola walki – także przeciwpancernej – Ukrainie. Informuje o tym „Wall Street Journal”. Plan ekspertów musi teraz zaakceptować Biały Dom.

Mimo, że wedle planu broń, jaką miałaby otrzymać Ukraina, jest defensywna, to jest to w przeciwieństwie do dotychczasowej pomocy USA dla Ukrainy broń pola walki, a więc śmiercionośna. Anonimowy wysoki rangą przedstawiciel władz USA powiedział dziennikowi, że przekazana Ukrainie broń pozwoli jej skutecznie przeciwdziałać Moskwie na wschodzie Ukrainy.

Separatyści nie tylko wspierani są przez Rosję czołgami, sprzętem wojskowym czy nowoczesnymi systemami rakietowymi, ale i poprzez doradztwo rosyjskich wojskowych.

Ten sam informator dodał, że sprawy nie konsultowano jeszcze z prezydentem, a jej powodzenie zależeć będzie m.in. od wzajemnych stosunków między Rosją a USA, które jak podkreślił – są najgorsze od czasu zakończenia zimnej wojny. WSJ powołując się na swoje źródła przyznał jednak,że minister obrony James Mattis plan zaakceptował.

Do tej pory tego typu plany spotykały się ze sprzeciwem Francji czy Anglii. WSJ twierdzi, że tym razem najpewniej poprą je Wielka Brytania, Kanada, Litwa i Polska.

dam/PAP,Fronda.pl