Pensje rosną. Przeciętny Polak zarabia 3500 na rękę

Przeciętny Polak zarabia dziś ok. 3500zł na rękę - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 roku przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 5057,82zł. W skali rok do roku to wzrost o 7,7 procent.