Pedofilia w islamie to stara tradycja

Pedofilia w islamie? Ktoś powie, że to nieprawda, ale fakty są zgoła inne.

"Nazywa się ich "tańczącymi chłopcami" albo "chłopcami do herbatki", ale ci, którym kazano przymykać oko na tę afgańską "tradycję", mówią wprost: to niewolnicy seksualni" - tak opowiadają amerykańscy żołnierze o zwyczajach wykorzystywania dzieci w Afganistanie. Sygnały o pedofilii wśród afgańskich żołnierzy docierały do władz amerykańskiej armii już od lat.

Niestety , okazuje się, że dla dobra "sprawy" sprawa nie mogła być nagłaśniana nawet przez amerykańskich żołnierzy. "Dbałość o dobre stosunki z władzami Afganistanu i zwierzchnikami tamtejszej armii spowodowała, że częste w tamtejszej kulturze molestowanie seksualne chłopców, przypadki gwałtów, a nawet utrzymywanie seksualnych niewolników amerykańscy żołnierze mieli pomijać milczeniem i udawać, że ich nie widzą. Nawet jeśli do takich zdarzeń dochodziło w bazach wojskowych" - informuje rp.pl za nytimes.com.

W islamie w Afganistanie i Pakistanie współżycie z młodymi chłopcami i traktowanie ich jak seksualnych niewolników jest w tej kulturze zjawiskiem dość powszechnym. Nosi nazwę bacha bazi - w dosłownym przekładzie "tańczący chłopcy". Polega na tym, że mały chłopiec, na ogól z biednej rodziny, trafia pod "opiekę" dorosłego mężczyzny. Ten wspomaga go materialnie, ale w rzeczywistości dziecko jest traktowane jako seksualny niewolnik. Amerykańscy żołnierze zeznawali, że byli świadkami takich makabrycznych sytuacji. I reagowali, mimo nakazu milczenia. Dan Quinn, były kapitan amerykańskich sił specjalnych, wraz ze swoim kolegą sierżantem Charlesem Martlandem, pobili dowódcę afgańskiej milicji, wykorzystującego seksualnie małego chłopca. Dziecko było przykute do łóżka. Po zdarzeniu tym armia odwołała kapitana Quinna z Afganistanu, a żołnierz podjął decyzję o odejściu z wojska.

Rzecznik amerykańskiego sztabu w Afganistanie pułkownik Brian Tribus, pytany o amerykańską politykę w tej kwestii oświadczył, że "molestowanie seksualne dzieci jest sprawą lokalnego prawa karnego, więc amerykańska armia nie będzie zajmować stanowiska w tej sprawie".

Nie tylko chłopcy są wykorzystywani seksualnie przez muzułmanów. Również małe dziewczynki. Dziewczynki są oddawane dorosłym mężczyzną za żony, często zdarza się że są one gwałcone. Takie jest oblicze islamu, o którym nie wolno zapominać.

