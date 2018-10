Pazura mocno o wolnych niedzielach. 'W Polsce zapanowała kompletna szajba!'

"Za komuny wymyślono, że jedna sobota jest wolna, bo w soboty się pracowało. Jezu, jak myśmy walczyli żeby ta sobota była wolna, żeby posiedzieć przed telewizorem, pójść do kina, z matką pogadać, co u niej słychać"-wspomina Cezary Pazura w filmie z kategorii “Q&A” opublikowanym na jego koncie na Youtube.

"Całe moje pokolenie walczyło żeby soboty i niedziele były wolne, a teraz walczą o to żeby były zajęte. Czy to nie jest jakaś szajba?"-zastanawia się aktor, który podkreśla, że doskonale rozumie interes wielkich sklepów. Ale w wielu krajach Europy Zachodniej, m.in. w Niemczech, bo to ten kraj artysta przedstawia jako przykład, sklepy są w niedziele zamknięte (w każdą niedzielę!) i to od lat.