Pawłowicz: Skompromitowani sędziowie nie odpuszczą...

Wszystko wskazuje na to,że także w 2018 roku Unia Europejska /czytaj Niemcy,Francja,jeden zagubiony Holender Timmermans, jeden niemiecko-maltański kierownik organizacyjny w Radzie Europejskiej i kierowniczka jednego z komisariatów unijnej Komisji/ nadal będzie wyręczała polską opozycję w próbach obalenia obecnych polskich władz. Ale,jak powszechnie wiadomo wróg zewnętrzny mobilizuje i jednoczy grupę atakowaną…

W Polsce zaś, w 2018 roku, reformowanym środowiskom pospadają kolejne maski i kolejne obszary działania państwa polskiego ujrzymy w prawdzie. Sędziowie będą uniemożliwiali pociąganie do odpowiedzialności opozycyjnych przestępców uniewinniając ich,umarzając sprawy lub odsyłając je do uzupełnienia materiału dowodowego lub wskazując jakieś własne,fałszywe tropy /zob..casus sędziego Tuleji/. To zaś może dać zajęcie dla nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego... Skompromitowani sędziowie nie odpuszczą...

W 2018 r. sędziowie z konstytucyjnymi władzami Polski będą zaciekle walczyć już indywidualnie,poprzez swe orzecznictwo. To nadużycie urzędu sędziowskiego przez niektórych sędziów ostatecznie pogrąży mit sędziowskiego obiektywizmu,niezawisłości i ich poczucia sprawiedliwości.

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem powstawania Polaków z kolan i obrony odzyskiwanej suwerenności.

Krystyna Pawłowicz @ Facebook

dam