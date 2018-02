Pawłowicz: Sam Hadacz to za mało, by zrobić materiał o ,,polskich nazistach''

Profesor Krystyna Pawłowicz celnie skomentowała medialną hucpę, jaką chciano urządzić na kanwie rzekomego polskiego antysemityzmu. Oto, co napisała na Facebooku:

Senat uchwalił nowelę do ustawy o IPN bez poprawek. Do Polski płyną groźby,za to,że nie pozwalamy uznawać się za współsprawców holokaustu. A pod Ambasadą Izraela w dużej grupie demonstrowali tylko zasmuceni reporterzy tvn czekający na narodowców,których tam nie było. Sam Hadacz to za mało na materiał o polskich „faszystach” i „nazistach”.

