Pawłowicz ostro: Posiedzenie KRS prowadzone 'na rympał'

Dziś miało miejsce nadzwyczajne posiedzenie plenarne Krajowej Rady Sądownictwa, związane z upublicznieniem listy kandydatur do KRS. Organ zaapelował dziś do swoich sędziów, by zadbali w swojej pracy o utrzymanie zasady trójpodziału władzy oraz odrębności sądów.

W ubiegłym tygodniu Centrum Informacyjne Sejmu podało pełną listę 18 propozycji sędziów-kandydatów do KRS. Według nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która w życie weszła w styczniu – wprowadzono wybór 15 członków KRS na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – do tej pory wybierały ich środowiska sędziowskie.

O wskazanie wybranych kandydatów z listy 18 zgłoszeń wystąpił do klubów parlamentarnych marszałek Sejmu. Poza PiS i Kukiz’15 żaden z klubów parlamentarnych nie zgodził się na skorzystanie z tego prawa. Nowelizacja ustawy o KRS krytykowana jest konsekwentnie właśnie przez ten organ. Apelowano nawet do sędziów o to, aby ci nie wyrażali zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków KRS.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej po posiedzeniu KRS głos zabrał członek Rady, sędzia Sławomir Pałka. Zaapelował do sędzió, aby w dalszej pracy oraz służbie dbali o utrzymanie zasady trójpodziału władzy, niezależności oraz odrębności sądów od władz wykonawczej i ustawodawczej.

Dziennikarzom i mediom podziękował rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek, który powiedział między innymi:

„Prawdopodobnie jest to nasza ostatnia konferencja w tym składzie i w tym miejscu”.

Dzisiejsze posiedzenie KRS bardzo ostro krytykowała poseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Krystyna Pawłowicz. Informowała między innymi:

„Teraz jeszcze przyjęcie uchwały o „podziękowaniu Obywatelom RP” za wspieranie buntu sędziów. I donos na jakiś wywiad wicemin. Wójcika w radio Zet. Zaraz powrót do sprawy zatwierdzenia protokołu, I chyba już koniec. Chyba.”

Informowała także:

„I jeszcze załatwiane pospiesznie „sprawy personalne”. We wszystkich ,my posłowie głosujemy przeciw. Rada, od czasu wejścia w życie ustawy o KRS NIE MA już mandatu do powołana stanowiska kolejnych sędziów,umarzania spraw dyscyplinarnych itp.”.

Na początku posiedzenia zwracała także uwagę:

„Właśnie rozpoczęte posiedzenie KRS prowadzone jest „na rympał”. Mamy zatwierdzić porządek obrad nie znając przedmiotu uchwał,które mają być przyjęte. Odmawia się nam wiedzy i zbywa milczeniem nasze żądania o dostęp do materiałów”.

