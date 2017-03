Pawłowicz OSTRO odpowiada Hollande'owi: 'Miał Pan okazję, by siedzieć cicho...'

reklama

Posłanka PiS, prof. Krystyna Pawłowicz ostro skomentowała na Facebooku wypowiedź prezydenta Francji, który podczas szczytu UE miał szantażować polską premier.

"Kolejny już dygnitarz francuski do Polaków walczących w UE o swą podmiotowość, o swe należne, traktatowe prawa:

Prezydent Francji wczoraj do delegacji polskiej i premier B. Szydło:

"WY MACIE ZASADY, A MY MAMY FUNDUSZE STRUKTURALNE".

Zapomniał powiedzieć, że w czasie tzw.10-letniego okresu przejściowego" przed akcesją Polski do UE, unijne firmy plądrowały,kolonizowały gospodarczo nasz kraj i korumpowały ówczesnych polskich decydentów. Na te unijne fundusze składają się więc też - w szerokim sensie - polska narodowa krwawica pozyskana na bogactwo silnych w Europie z wykorzystania słabości ekonomicznej i politycznej ówczesnego państwa, Polski.

Miałeś Pan, Panie prezydencie islamskiej antydemokratycznej Francji okazję by "siedzieć cicho".

Znowu Francja z okazji nie skorzystała."

ajk/Facebook, Fronda.pl

10.03.2017, 19:45