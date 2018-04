Pawłowicz OSTRO komentuje atak Rafalali na dziecko

Warszawski transwestyta o pseudonimie Rafalala zaatakował na ulicy nastolatkę. Nagrał wszystko na telefonie i opublikował w sieci. ,,Co cię k**** śmieszy we mnie?!'' - darł się do kilkunastoletniej dziewczyny. Rzucił w nią napojem i wielokrotnie bardzo wulgarnie się wyrażał. ,,Jestem impulsywna, nie jestem robotem'' - mówi o sobie w dalszej części nagrania Rafalala.