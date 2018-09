Pawłowicz o Schetynie u Merkel: Pogonić zdrajców!!!

Prof. Krystyna Pawłowicz skomentowała krótko i celnie spotkanie, jakie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odbywa z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Schetyna będzie rozmawiał o ,,niszczeniu demokracji'' w Polsce. Prof. Pawłowicz słusznie oceniła, że zakrawa to po prostu na zdradę...

,,To Grzegorz ,,zniszczę cię'' Schetyna, wobec braku poparcia wśród Polaków udaje sie - z czyjej inicjatywy? - na rozmowy do Niemiec, radzić, jak pokonać PiS, czyli polaków. By pogadać o ,,sytuacji w Polsce''... z Niemcami! Czego trzeba więcej, by raz na zawsze pogonić zdrajców'' - napisała.

