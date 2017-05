Pawłowicz: My się odradzamy, Francuzi giną...

reklama

"Francuzi nie mieli już sił walczyć o Francję" - tymi słowami skwitowała wynik wczorajszych wyborów prezydenckich nad Sekwaną posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz.

Jak napisała Pawłowicz na swoim profilu na Facebooku (pisownia oryginalna):

"FRANCUZI nie mieli już sił walczyć o Francję.

W porównaniu z nimi Polacy to mocarze ducha,oddali pełną

władzę polskim patriotom.

My się odradzamy,Francuzi giną...

Bez Boga,ani do proga,

Bez wiary na mary.

A prezydentowi Macronowi też "DamyRadę"."

przk

8.05.2017, 8:30