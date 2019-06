'Pawłowicz-lepsza marka niż Vega'- prof. Krystyna Pawłowicz odpowiada reżyserowi

Jak widać, Vega nie tyle nie boi się "trudnych" tematów, ale raczej chwyta się tego, co akurat "modne". Czasem opowie o "nawróceniu" (co nie przeszkadza mu produkować filmów, w których dialogi są jednym wielkim stekiem najgorszych bluzgów), czasem postraszy "Służbami specjalnymi", czasem uderzy w środowisko lekarzy, pokaże w filmie, jak wygląda "zabieg" aborcji, podbijając serca pro-liferów i prawicy, innym znów razem- w posłankę najbardziej znienawidzoną przez środowiska lewicowo-liberalne. Nudne to i oklepane... Tego samego nie można jednak powiedzieć o odpowiedzi prof. Krystyny Pawłowicz.