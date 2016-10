Pawłowicz: KE i KW wtrącają się w polskie sprawy

Polski rząd odpowiedział Komisji Europejskiej na jej zalecenia. W stanowisku podkreślono, że władze nie widzą prawnej możliwości wykonania zaleceń dotyczących sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, gdyż wiązałoby się to z naruszeniem prawa polskiego.

"Niektórzy mówią, że zarówno Komisja Wenecka, jak i Komisja Europejska chcą stworzyć systemy trybunalskie, w których naczelną władzą są właśnie Trybunały Konstytucyjne" - powiedziała na antenie Telewizji TRWAM prof. Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista.

"Działania, które podejmują i sugerują to drugi etap – Komisja Europejska opierając się na opiniach Komisji Weneckiej przedstawiła Polsce warunki ,,nie do odrzucenia”. To kolejny przykład namolnego wtrącania się w polskie sprawy" - dodała.

Wczoraj z kolei niektóre media opublikowały odpowiedź polskiego MSZ Komisji Weneckiej. Resort zauważył wprost, że Komisja próbuje ograniczać polską suwerenność.

bbb/radiomaryja.pl