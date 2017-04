Pawłowicz: Jestem nacjonalistką, nie jestem szowinistką

reklama

PATRIOTYZM- miłość do swej Ojczyzny.

NACJONALIZM- miłość i szacunek dla swego Narodu, Wspólnoty.

Ale umiłowanie swego Narodu połączone z nienawiścią do innych narodów, to SZOWINIZM.

JESTEM patriotką, JESTEM nacjonalistką w podanym znaczeniu, zwłaszcza popieram nacjonalizm gospodarczy.

NIE JESTEM szowinistką, chociaż pamiętam historyczne relacje mojej Ojczyzny z innymi państwami i narodami zwłaszcza sąsiednimi. Nie mam tu uczucia "nienawiści", a raczej uzasadnione obawy.

Nie jestem szowinistką, mimo stawiania na pierwszym planie interesów i kultury polskiej. Nie jestem szowinistką poszukując PRAWDY o wyrządzanych mojemu Narodowi krzywdach.

POSZUKIWANIE PRAWDY i ODDAWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI w relacjach międzyludzkich JEST CHRZEŚCIJAŃSKIE.

Pod warunkiem, że nie jest motywowane zemstą i nienawiścią.

Bez nienawiści też nie chcę przybycia do mojej Ojczyzny nieasymilujących się islamskich grup przemocą wprowadzających obce mi porządki, walczących z moją kulturą i wiarą. Nie kieruje mną nienawiść, a uzasadnione obawy o przyszłość mojej Ojczyzny i mojego Narodu.

Bez patriotyzmu, nacjonalizmu w znaczeniach wyżej podanych oraz zwłaszcza bez katolicyzmu nie byłoby już dziś Polski.

Krystyna Pawłowicz

29.04.2017, 20:40