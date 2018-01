Pawłowicz: Dość tyranii ''ekologów''!

TEN KTO wprowadzi opłaty za wjazd do centrów miast - UTRUDNI ŻYCIE milionom Polaków, narazi na wysokie koszty i utrudnienia przy załatwianiu podstawowych życiowych, spraw utrudni dowozy do lekarzy, do pracy, do urzędów, niepełnosprawnych i osoby z dziećmi narazi na duże wydatki, da kolejne przywileje bogatym, których stać na b. drogie samochody elektryczne - TEN PRZEGRA WYBORY !