Krystyna Pawłowicz: Achtung, achtung! Przyjeżdża! Można zabrać pamiątki z czasów II wojny światowej!

W poniedziałek wieczorem w Warszawie gościć będzie kanclerz Niemiec, Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy będą dotyczyć fundamentalnych zagadnień współpracy polsko-niemieckiej, przyszłości Unii Europejskiej oraz kwestii rosyjskiej.

Przedstawiciele opozycji totalnej oraz ich medialne i społeczne zaplecze wierzą jednak, że Merkel przyjeżdża do Polski by zrugać Prawo i Sprawiedliwość za oderwanie ich od koryta. W związku z tymi nadziejami krótki apel do ,,totalnych'' wystosowała poseł Krystyna Pawłowicz.

,,Achtung! Achtung! Za kilka godzin przybędzie... Totalni ,na trasę przejazdu... Można zabrać pamiątki z czasów II wojny. Krzyże i podobne relikwie - dyskretnie,bo art.13 konstytucji .... Pod ambasadą niemiecką zapisy na ucałowanie dłoni Ambasadora'' - napisała na Twitterze.

Achtung! Achtung! Za kilka godzin przybędzie...

Totalni ,na trasę przejazdu...

Można zabrać pamiątki z czasów II wojny.

Krzyże i podobne relikwie - dyskretnie,bo art.13 konstytucji ....

Pod ambasadą niemiecką zapisy na ucałowanie dłoni.

Ambasadora. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 18 marca 2018

mod