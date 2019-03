Paweł Rabiej: Będziemy ścigać za zrównywanie LGBT z pedofilią

www 5.3.19 10:45

Karta LGBT i wytyczne WHO są ukrytym sposobem legalizacji kontaktów seksualnych z dziećmi.



Jeśli bowiem prawnie - czyli przy pomocy wytycznych WHO - ustali się, że masturbacja jest dobra i potrzebna, to wymusi się na dorosłych aktywności seksualne na życzenie dzieci.

Dziecko będzie domagało się wiedzy (teoretycznej i PRAKTYCZNEJ) o masturbacji, bo zgodnie z ustaleniami prawnymi jest ona dobra, a wtedy dorosły będzie ZMUSZONY mu takiej wiedzy dostarczyć.

Jeśli nie będzie chciał tego zrobić, będzie to musiał jakoś uzasadnić, czyli krótko mówiąc powiedzieć, że jest to ZŁE i wtedy popadnie w konflikt z prawem, bo prawo (karta i WHO) twierdzi coś innego, czyli że masturbacja jest DORBA.



Prawo działa tak, że nie stosowanie się do niego powoduje wejście nim w konflikt.



Jeśli rodzic nie będzie chciał uczyć dziecka o dobrodziejstwach masturbacji, to popadnie w konflikt z prawem, bo będzie prezentował opinię sprzeczną z jego literą. Natomiast konsekwencją wychowywania dzieci niezgodnie z literą prawa, będzie odbieranie takim "nieodpowiedzialnym" rodzicom praw rodzicielskich.



Na przykładzie: jeśli na terenie zabudowanym istnieje ograniczenie prędkości do 50km/h, to kierowcy, który do tego przepisu się nie stosuje, odbiera się prawo jazdy. Kierowcy nie zostawia się wyboru co do uznania przepisu, czy ograniczenie jest dobre, czy złe. W przypadku uznania przez niego, że prawo 50km/h jest złe, zabiara mu się prawo jazdy. Jasne? Jasne.

Analogicznie z prawem mówiącym o "dobrej" masturbacji u 4-ro latków: jeśli rodzic zechce mówić swojemu 4-ro letniemu dziecku, że masturbacja jest zła, to jako osobie nie respektującej prawa, odbierze mu się prawa rodzicielskie.



Co się zrobi z dziećmi odebranymi takiem "nieodpowiedzialnym" rodzicom? Da się je do wychowania rodzinom zastępczym, takim które prawo o "dobrej" masturbacji 4-ro latów respektują, czyli na przykład parom gejowskim. Oni chętnie nauczą dzieci wszelkie dobrodziejstwa masturbacji.



Oczywicie, Panie Rabiej, nauczanie przez parę homoseksualistów adoptowanego dziecka masturbacji, nie będzie miało nic wspólnego z pedofilią. W ogóle nie.