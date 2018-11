Paweł Mucha: prezydent monitoruje sytuację ws. afery KFN

Sprawa przebiega o tyle sprawnie z perspektywy instytucji państwa, że bardzo szybko nastąpiła reakcja - mówił o aferze w Komisji Nadzoru Finansowego w "Sygnałach dnia" Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" napisała, że prezes KNF Marek Chrzanowski składał właścicielowi jednego z banków propozycję korupcyjną. Chrzanowski podał się do dymisji, a sprawa jest badana przez prokuraturę. Do afery w KNF odniósł się Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.

- Dobrą stroną tej sytuacji jest to, że Marek Chrzanowski złożył rezygnację ze stanowiska, która została przyjęta. Prezydent interesuje się sytuacją i monitoruje to co się dzieję. Sprawa przebiega o tyle sprawie z perspektywy instytucji państwa, że bardzo szybko nastąpiła reakcja i są to decyzje personalne, z drugiej strony to jest sprawa do wyjaśnienia z perspektywy postępowania karnego, z perspektywy działalności służb, a z trzeciej strony to kwestia zapewnienia sprawnego funkcjonowania nadzoru finansowego i niekoniecznie powinniśmy politykować - stwierdził zastępca szefa Kancelarii Prezydenta

Gość audycji przyznał: - Przykre jest to, że mamy polityków opozycji, którzy próbują stawiać tezy nic nie mające wspólnego z rzeczywistością, mające powodować efekt pogłębienia negatywnych emocji, chaosu informacyjnego, po to by budować zysk polityczny. To nie jest sprawa na takie działania i komentarze polityczne, niefachowe - powiedział Mucha.